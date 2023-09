Roglic siegt auf 17. Vuelta-Etappe, Kuss weiter Leader

Alle drei treten für das niederländische Team Jumbo-Visma in die Pedale, bei der 78. Auflage der Rundfahrt wird es daher ziemlich sicher einen Gewinner von diesem Rennstall geben. Sollte es der seit der achten Etappe führende Kuss sein, würde sich dieser selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen, wurde er doch am Mittwoch 29 Jahre alt. Roglic feierte nach 3:15:56 Stunden im dichten Nebel seinen zwölften Etappensieg bei der Vuelta. Vingegaard ist zweifacher Tour-de-France-Champion und wohl am stärksten einzuschätzen.

Vier Etappen stehen noch auf dem Programm.