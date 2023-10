Rossi verliert mit Minnesota gegen Columbus daheim mit 4:5

Minnesota konnte einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 verwandeln und sich dann nach einem 3:4 dank eines Treffers des Schweden Marcus Johansson knapp drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung retten. Doch in der Overtime hatten die Gäste durch Jack Roslovic in der 4. Extra-Minute das bessere Ende für sich. Die Schüsse aufs Tor sprechen eigentlich eine deutlichere Sprache: die Jackets hielten am Ende bei 54, die Hausherren nur bei 28.