Präsentation am Freitag Roter Landesparteirat stimmte Koalitionspakt mit ÖVP zu

Lesezeit: 2 Min

Dornauer muss den ÖVP/SPÖ-Pakt von der Partei absegnen lassen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Koalitionspakt zwischen der Tiroler ÖVP und SPÖ, der in den vergangenen drei Wochen ausverhandelt worden war, hat Donnerstagabend die rote Feuerprobe bestanden. Der SPÖ-Landesparteirat stimmte im Innsbrucker ÖGB-Haus mit nur vier Gegenstimmen für den Koalitionsvertrag. Rund 80 Personen waren beteiligt. Am Freitag steht dann die gemeinsame Präsentation des Übereinkommens mit der ÖVP an.