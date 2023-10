Rallye Rovanperä nach Evans-Ausfall vor erneuter WM-Krönung

Neuville als Führender in den Schlusstag der Dreiländereck-Rallye Foto: APA/AFP

Werbung

T hierry Neuville geht als Führender in die Schlussetappe der Zentraleuropa-Rallye, die am Samstag mit vier Sonderprüfungen im Schärdinger Innviertel und Mühltal WM-Flair nach Österreich brachte. Der Belgier hat im Hyundai 26,2 Sek. Vorsprung auf Weltmeister Kalle Rovanperä aus Finnland (Toyota), der sich bereits am Sonntag in Passau erneut krönen könnte. Denn die Titelhoffnungen des Briten Evans Elfyn Evans (Toyota) endeten an der Wand einer bayerischen Scheune (SP 11).