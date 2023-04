RSF-Chef signalisiert Bereitschaft zu Waffenruhe im Sudan

Werbung

Blinken drängt bei den Telefonaten beide rivalisierende Parteien zu einem Waffenstillstand. "Es sind bereits zu viele Zivilisten ums Leben gekommen. Ich betonte, wie wichtig es ist, die Sicherheit des diplomatischen Personals und der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu gewährleisten", teilte Blinken am Montagmorgen ebenfalls auf Twitter mit. Burhan äußerte sich zu einem temporären Waffenstillstand zunächst nicht. Mehrere Versuche einer Waffenruhe waren am Sonntag und Montag laut UN-Sonderbeauftragten im Sudan, Volker Perthes, zunächst gescheitert.

Blinken erklärte am Dienstagfrüh, dass bei den Kämpfen ein US-Diplomatenkonvoi unter Beschuss geraten sei. Der Konvoi sei offenbar durch Kämpfer, die mit den paramilitärischen RSF in Verbindung stünden, am Montag beschossen worden, sagte der US-Außenminister. Die Menschen in dem Konvoi seien in Sicherheit. Zuvor war am Montag bereits der Botschafter der EU in seiner Residenz angegriffen worden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell verurteilte den Vorfall als einen groben Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen. Die Sicherheit der diplomatischen Einrichtungen und des Personals sei eine Hauptverantwortung der sudanesischen Behörden und eine Verpflichtung nach internationalem Recht, erklärte er auf Twitter.

Angesichts der anhaltenden Kämpfe warnten Hilfsorganisationen am Dienstag vor Engpässen bei der Versorgung der Bevölkerung. Es sei "nahezu unmöglich", Hilfe in der Hauptstadt Khartum zu leisten, erklärten das Internationale Rote Kreuz und der Rote Halbmond in Genf. Aus Khartum erreichten sie Rufe von Organisationen und Personen, Evakuierungen einzuleiten, erklärte Farid Aiywar, der bei der Dachorganisation IFRC zuständig für den Sudan ist, vor Journalisten per Video-Schalte aus Nairobi. Das Gesundheitssystem des Sudan stehe bereits vor einem Kollaps, sagte Aiywar.

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO äußerte sich entsprechend und berichtete von drei Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen, bei denen mindestens drei Menschen getötet worden seien. "Angriffe auf das Gesundheitssystem sind eine eklatante Verletzung von Menschenrechten", sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris und forderte ein sofortiges Ende eines solchen Vorgehens. Amnesty International rief die Konfliktparteien am Dienstag zur Achtung des Völkerrechts und zum Schutz der Zivilbevölkerung auf. Humanitäre Organisationen müssten sofortigen, uneingeschränkten und dauerhaften Zugang zum Konfliktgebiet erhalten, forderte Amnesty in einer Aussendung.

Bei den Kämpfen zwischen Armee und Paramilitärs sind bisher nach UN-Angaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 1.800 verletzt worden. Die Kämpfe waren am Samstag ausgebrochen. Ausgelöst wurde der Konflikt laut Beobachtern durch einen Streit über die Integration der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung. Die Armee hatte im Oktober 2021 geputscht und regiert seitdem das Land.

In mehreren Landesteilen kommt es dabei zu Angriffen mit schweren Waffen auf militärische Einrichtungen teilweise in unmittelbarer Nähe von Wohngegenden. Beobachter warnen vor hohen zivilen Opfern. Das öffentliche Leben in Sudans Hauptstadt Khartum ist seit Beginn der Kämpfe fast vollständig zum Erliegen gekommen.