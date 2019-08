Kepplinger im LG-Einer Siebenter .

Der Oberösterreicher Rainer Kepplinger hat am Freitag bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Ottensheim mit einem Sieg im B-Finale aufgezeigt. Damit belegte der U23-WM-Dritte im Leichtgewichtseiner Endrang sieben. Bei der WM im Vorjahr war Kepplinger in dieser Klasse 13. geworden. Nun hat er sich auch auf heimischer Bühne international gut präsentiert.