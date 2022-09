Rudern Lobnig-Schwestern rudern bei WM ins Doppelzweier-Finale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Magdalena Lobnig greift mit Schwester Katharina nach Edelmetall Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M agdalena und Katharina Lobnig haben am Freitag bei den Ruder-Weltmeisterschaften im tschechischen Racice im Doppelzweier das Finale erreicht. Die Schwestern wurden in ihrem Semifinale Zweite und rudern nun am Sonntag um WM-Medaillen. "Was für ein Rennen! Was für ein Endspurt! Einfach geil", jubelte danach Magdalena. Es ist der erste Finaleinzug eines Frauen-Doppelzweiers in der Geschichte des heimischen Ruderverbandes.