Entthronte Neuseeländer holten WM-Bronze .

Der entthronte Titelverteidiger Neuseeland hat sich bei der Rugby-WM in Japan Bronze gesichert. Die "All Blacks" besiegten am Freitag in Tokio im Spiel um Platz drei Wales 40:17 (28:10). Das Endspiel am Samstag in Yokohama bestreiten England und Südafrika. Neuseeland, 2011 und 2015 jeweils Weltmeister, hatte im Halbfinale gegen die Engländer den Kürzeren gezogen.