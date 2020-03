Vorarlberger von Lawine in den Tod gerissen .

Ein 51 Jahre alter Vorarlberger ist bei einem Lawinenunglück in den rumänischen Karpaten am Freitag ums Leben gekommen. Der Verunglückte hatte seit mehreren Jahren Rettungshubschrauber-Pilot in Tirol gearbeitet, berichteten "Tiroler Tageszeitung" und "Krone Tirol" in ihren Sonntagsausgaben.