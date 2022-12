Werbung

Die Polizei wurde durch einen besorgten Bürger auf den 53-Jährigen aufmerksam. Dieser lagere in einem Wohnhaus große Mengen an pyrotechnischen Gegenständen und verkaufe diese auch, hieß es. Als die Exekutive am Donnerstag eine Kontrolle durchführte, trafen die Polizisten den 53-Jährigen und auch mehrere Kaufinteressenten an. Zum sicheren Abtransport der Ware wurden Beamte des Entschärfungsdienstes hinzugezogen.