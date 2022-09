Russischer Lieferstopp geht weiter - Gaspreise im Hoch

Werbung

Ob sich dies auf die Situation rund um die Margin-Zahlungen bei Wien Energie auswirkt, konnte ein Sprecher auf APA-Anfrage nicht sagen. "Die Marktpreisentwicklung bei Strom und Gas ist weiterhin angespannt und selbstverständlich relevant für alle Marktteilnehmer - auch für uns. Die Marktlage wird von uns laufend beobachtet, analysiert und evaluiert", hieß es dazu seitens des Energieversorgers gegenüber der APA. Man bereite sich auf alle Szenarien vor.

Die Wien Energie kauft zur Fernwärme- und Stromproduktion Gas, überschüssiger Strom wird verkauft. Bisher wickelte das Unternehmen die Verkaufsgeschäfte in Form von Strom-Futures an der Börse EEX in Leipzig ab. Diese wurden als kurzfristige Notfallmaßnahme bis auf weiteres ausgesetzt, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. In Liquiditätsschwierigkeiten sei man zuletzt aufgrund des plötzlichen und extremen Auseinanderklaffens der Strom- und Gaspreise im Großhandel und den damit einhergehend erhöhten Sicherheitsleistungen gekommen, betont die Wien Energie.

Der TTF-Kontrakt wird häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet. Ausschlaggebend für den Preissprung zum Wochenstart war, dass Russland seine Erdgaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 bis auf weiteres ruhen lässt. Als Grund gab der Konzern Gazprom am Wochenende technische Probleme an. Vermutet wird aber, dass Russland den Westen im Ukraine-Konflikt noch mehr unter Druck setzen will.

Dagegen waren die Erdgaspreise in der vergangenen Woche spürbar gefallen. Auslöser war, dass die Auffüllung der Erdgasspeicher in Europa schneller als geplant vonstattengeht. In den Monaten zuvor waren die Preise jedoch sehr stark gestiegen - am 26. August wurde der Gipfel mit etwa 340 Euro pro MWh erreicht. Ende vergangenen Jahres hatte Erdgas noch weniger als 100 Euro je Megawattstunde gekostet. Die Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas ist hoch. Seit dem Ukraine-Krieg werden große Anstrengungen unternommen, um die Abhängigkeit zu verringern.

Durch die Gas-Pipeline Nord Stream 1 wird jedenfalls auch weiterhin kein russisches Gas nach Deutschland kommen. Der staatliche Energiekonzern Gazprom bekräftigte am Montagabend, die Verdichterstation Portowaja sei zu einem gefährlichen Ort geworden. Die Anlage könne nicht mehr sicher betrieben werden. Gazprom habe eine Warnung der russischen Behörden bezüglich eines Öl-Lecks an der Station erhalten. Das deutsche Unternehmen Siemens Energy habe erklärt, das Leck könne nur durch ein besonderes Reparatur-Unternehmen abgedichtet werden.