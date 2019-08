Möwen gerieten ins Triebwerk: Jet landete im Maisfeld .

Ein russisches Passagierflugzeug mit mehr als 230 Menschen an Bord ist nach einer Kollision mit Vögeln bei Moskau in einem Maisfeld gelandet. Dabei seien am Donnerstag mindestens 55 Menschen verletzt worden, teilten lokale Behörden der Agentur Tass zufolge mit. Unter ihnen seien 17 Kinder gewesen. In sozialen Medien sprachen viele Betroffene von einem Wunder, dass sie überlebt hätten.