Taxi fuhr in Moskau in Menschenmenge .

Ein Taxi ist in der russischen Hauptstadt Moskau am Samstag in eine Menschenmenge gerast. Dabei seien sieben Menschen verletzt worden, wie die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Rettungskreise berichtete. Der Lenker des Fahrzeugs wurde demnach bereits festgenommen. Behörden zufolge hatte er einen kirgisischen Führerschein.