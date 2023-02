Konflikte Russlands Außenminister empfängt chinesischen Amtskollegen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Wang will in Moskau die Chancen von Chinas Friedensinitiative ausloten Foto: APA/Reuters/dpa

K urz vor dem Jahrestag der russischen Invasion in die benachbarte Ukraine trifft der leitende chinesische Außenpolitiker Wang Yi am Mittwoch in Moskau mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Er erwarte "neue Vereinbarungen zwischen Russland und China", sagte Wang. Wang will in Moskau auch die Positionen Russlands zur Friedensinitiative seines Staatschefs Xi Jinping zu Beendigung des Ukraine-Kriegs ausloten.