Rust Kein Fremdverschulden bei Leichenfund am Neusiedler See

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

71-Jähriger laut Polizei ertrunken Foto: APA

Jener 71-Jährige, der am Dienstag im Neusiedler See in der Ruster Bucht tot gefunden worden war, ist ertrunken. Es liege kein Fremdverschulden vor, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses mit.