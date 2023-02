Sabitzer leihweise bis Sommer von Bayern zu ManUnited

Werbung

Sabitzer wird daher wohl nur für einige Monate im englischen Oberhaus zu sehen sein. Sein Vertrag bei den Münchnern ist noch bis Ende Juni 2025 datiert. Beim deutschen Rekordmeister konnte sich der 68-fache ÖFB-Teamspieler seit seinem Wechsel von RB Leipzig im Sommer 2021 gemeinsam mit Trainer Julian Nagelsmann aber noch nicht als Stammspieler etablieren. Im Herbstfinish durfte er meist nur für Kurzeinsätze ran. Auch deshalb freute sich der 28-jährige Steirer über den Wechsel.

"Manchmal im Leben muss man rasch wichtige Entscheidungen treffen. Vom ersten Moment an, als ich von dieser Möglichkeit gehört habe, habe ich gewusst, dass es das Richtige für mich ist", verlautete Sabitzer. Er hoffe darauf, so viele Siege als möglich einzufahren und dem Club dabei zu helfen, die Saisonziele zu erreichen. "Ich habe das Gefühl, dass ich als Spieler auf dem Höhepunkt bin und viel Erfahrung und Energie in die Mannschaft hineinbringen kann", blickte der Mittelfeldspieler positiv voraus. Er könne es nicht erwarten, seine Qualitäten vor den United-Anhängern unter Beweis zu stellen.

Sabitzer könnte rasch gefordert sein, da sich der Club durch den langen Ausfall von Christian Eriksen nach Ersatz umsah. Der Däne fehlt seinem Club verletzungsbedingt voraussichtlich bis Ende April oder Anfang Mai. Eriksen hatte sich am Samstag beim FA-Cup-Spiel gegen Reading (3:1) am Knöchel verletzt, nachdem er gefoult worden war.

United hat elf der jüngsten 13 Pflichtspiele gewonnen. In der Liga ist der Club als Vierter punktgleich hinter Newcastle auf Kurs Richtung Champions-League-Startplatz, im Ligacup steht er im Halbfinale, wo am (heutigen) Mittwochabend nach einem Auswärts-3:0 das Rückspiel gegen Nottingham Forest angesetzt war. Im FA-Cup ist United im Achtelfinale und in der Europa League im Sechzehntelfinale noch dabei.

"Wir haben Marcel schon lange beobachtet, jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, ihn zu verpflichten. Er ist ein Spieler, der die Fähigkeit und auch den Charakter hat, um etwas zu bewirken. Er bringt weitere Qualität in unseren Kader und auch Erfahrung in die Umkleidekabine", sagte ManUniteds Fußball-Direktor John Murtough. Die Münchner hoffen auch darauf, dass Sabitzer viele Spiele bekommt. "Marcel hat uns erklärt, dass er sich mehr Spielzeit wünscht und überzeugt ist, sie bei United zu bekommen. Nach Rücksprache mit unserem Trainer Julian Nagelsmann haben wir dem Wunsch entsprochen", so Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Welche Rolle für Sabitzer ab Sommer bei den Bayern vorgesehen ist, wird sich weisen. Die Situation dort würde sich jedenfalls weiter verschärfen, wenn wie erwartet sein Landsmann Konrad Laimer im Sommer aus Leipzig nach München wechselt.

Die Münchner hatten am Dienstag João Cancelo von Manchester City verpflichtet. Vor dem Außenverteidiger hatte der FC Bayern im Winter schon Torhüter Yann Sommer von Mönchengladbach und den zuletzt vereinslosen Daley Blind geholt. Sabitzer ist der erste Bayern-Abgang in diesem Winter. Zunächst hieß es in englischen Medien, auch Chelsea hätte Interesse an dem Österreicher, weil Jorginho um 15 Millionen Euro zu Premier-League-Spitzenreiter Arsenal wechselte. Anstelle des italienischen Europameisters kommt nun aber nicht Sabitzer, sondern der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez von Benfica Lissabon - für die britische Rekordsumme von 106,8 Millionen Pfund (121 Mio. Euro).