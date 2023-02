Fußball Sabitzers ManUnited gewann ÖFB-Duell mit Wöbers Leeds 2:0

Sabitzer gewann mit ManUnited in Leeds Foto: APA/AFP

M arcel Sabitzer hat mit Manchester United das Österreicher-Duell in der englischen Fußball-Premier-League für sich entschieden. Der Steirer gewann mit dem Rekordmeister auswärts gegen Maximilian Wöbers Leeds United 2:0, Torschützen waren Marcus Rashford per Kopf (80.) und Alejandro Garnacho (85.). Erst am vergangenen Mittwoch hatten sich beide Clubs im Old Trafford mit einem 2:2 getrennt. Sowohl Sabitzer als auch Wöber spielten am Sonntag durch.