Saisoneröffnung Alabas feines Pratzerl sticht Kroos und Benzema aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Alaba rettete mit seinem feinen Pratzerl Real Madrids Abend Foto: APA (AFP)

M it einem feinen Freistoßtor hat David Alaba am Sonntag die Saisoneröffnung von Real Madrid in der spanischen La Liga gerettet. Dabei war der ÖFB-Teamstar erst Momente zuvor eingewechselt worden und ursprünglich gar nicht für die Ausführung des Standards vorgesehen gewesen. Umso mehr freute sich Alaba über den Traumtreffer, der einen mühsamen Abend bei Aufsteiger Almeria nach Rückstand doch noch mit einem 2:1-Sieg enden ließ.