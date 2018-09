17-Jähriger nach Familienstreit verhaftet .

In Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) ist am Dienstag ein 17-Jähriger nach einem heftigen Familienstreit verhaftet worden. Der Sohn war sich mit seinen Eltern nach einer Meinungsverschiedenheit in die Haare geraten und drohte dabei, bewaffnet zu sein. Der Vater alarmierte darauf die Polizei.