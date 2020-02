Stadt und Land übernehmen Verkehrssparte .

Die Verkehrssparte soll künftig ganz aus der Salzburg AG heraus gelöst werden, wie Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Freitag bei einem ÖVP-Bürgermeister-Treffen in der Salzburger Panzerhalle angekündigt hat. Laut Medienberichten wollen Land und Stadt den öffentlichen Verkehr in einer eigenen Gesellschaft betreiben. Nähere Details dieses Modells gab man vorerst nicht bekannt.