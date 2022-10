Fußball-Bundesliga Salzburg baut Liga-Führung aus, Rapid-Remis in Lustenau

Der eingewechselte Noah Okafor entschied die Partie für Salzburg Foto: APA/KRUGFOTO

R ed Bull Salzburg hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vorerst auf fünf Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in der 14. Runde daheim gegen Schlusslicht Hartberg mit 1:0 durch. Der erste Verfolger Sturm Graz ist erst am Sonntag gegen Ried im Einsatz. Rapid rettete in einem dramatischen Spiel bei Aufsteiger Austria Lustenau nach dreimaligem Rückstand ein 3:3. Drei Tore fielen in der Nachspielzeit. Die WSG Tirol gewann in Klagenfurt 3:2.