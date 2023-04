Salzburg baut Tabellenführung trotz 3:3 gegen Austria aus

Werbung

Der Grazer Vorsprung auf den drittplatzierten LASK, der damit die Revanche für das Cup-Aus schaffte, schrumpfte auf vier Zähler. Rapid rangiert vier weitere Punkte dahinter auf Platz vier. Einen Punkt hinter dem Stadtrivalen liegt die Wiener Austria, die am kommenden Sonntag in Hütteldorf zum Derby gastiert.

In Salzburg sah lange Zeit alles nach dem eingeplanten Heimsieg gegen die Wiener Austria aus. Oscar Gloukh (22.) und Sesko (39.) erwärmten mit ihren Toren bei nasskalten fünf Grad die offiziell 9.677 Zuschauer, die dann eine völlig verrückte zweite Hälfte sahen. Haris Tabakovic brachte die nie aufsteckende Austria heran (47.), die nach Treffern von Reinhold Ranftl (77.) und Nikola Dovedan (80.) sogar auf die Sensation zusteuerte. Doch dann verwandelte Sesko einen schmeichelhaften Elfmeter mit Mühe. Am Ende riss eine Serie: Nach zuletzt acht Niederlagen in Folge knöpfte die Austria dem Favoriten wieder Punkte ab.

Der LASK verpasste danach den Grazern einen herben Rückschlag im Titelkampf. Drei Tage nach der 0:1-Niederlage im Cup-Halbfinale in Graz gelang der Elf von Dietmar Kühbauer am Sonntag mit einem 2:1 (0:0) in Linz die Revanche vor heimischer Kulisse.

Alexander Prass hatte die Gäste aus der Steiermark mit einem Flugkopfball sowie VAR-Check in Führung gebracht (48.), doch Ibrahim Mustapha (71.) und Keito Nakamura (79.) per Kopf mit seinem 13. Ligator ließen den Großteil der 12.000 Zuschauer in der stimmungsvollen Raiffeisen Arena jubeln. Für Sturm war es die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison im zwölften Spiel.

Rapid Wien fuhr mit einem 3:1-Sieg gegen Austria Klagenfurt erstmals seit drei Runden wieder einen Sieg ein. Guido Burgstaller traf bereits nach vier Minuten zur Führung. Nach Sebastian Sotos Ausgleichstreffer (59.) war es Oliver Strunz, der die Grün-Weißen zurück auf die Siegerstraße brachte (70.). Der eingewechselte Nicolas Kühn setzte in der Nachspielzeit den Deckel drauf (94.).