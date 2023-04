Eishockey Salzburg besiegt Südtirol und holt sich "Matchpuck"

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Tolvanen war einmal mehr ein souveräner Rückhalt Foto: APA/Jasmin Walter

R ed Bull Salzburg fehlt nur noch ein Sieg zum achten Titel in der grenzüberschreitenden Eishockeyliga. Der Titelverteidiger besiegte am Freitag im heimischen Volksgarten HCB Südtirol mit 3:0 (1:0,1:0,1:0) und ging in der "best of seven"-Serie mit 3:1 in Führung. Die Salzburger können damit am Sonntag (17.30 Uhr/live Puls24) in Bozen die Finalserie für sich entscheiden.