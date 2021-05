Dramatische Szenen bei Wohnungsbränden .

Dramatische Szenen haben sich bei zwei Bränden in Salzburg in der Nacht auf heute, Mittwoch, abgespielt. Eine Jungfamilie, die in ihrer brennenden Wohnung in Stadt Salzburg eingeschlossen war, wurde von Polizisten und Feuerwehrleuten gerettet. Der zweijährige Bub und seine Eltern wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. In Altenmarkt (Pongau) hat ein Vater seine bewusstlos gewordene Tochter aus einem Bauernhaus getragen, das Feuer gefangen hatte.