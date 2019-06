Der Orientierungsläufer wurde in Hellbrunn leblos aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen, teilten die Organisatoren mit. Der Sportler dürfte im Gelände abgestürzt sein, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

Über das Alter des Esten lagen zunächst unterschiedliche Angaben vor. Die Organisatoren sprachen von einem 38-Jährigen, die Polizei gab das Alter mit 31 Jahren an. Der genaue Hergang des Unfalles muss noch geklärt werden. Die Betriebssportspiele werden trotz des Todesfalles fortgeführt. Dazu habe man sich nach Rücksprache mit dem estnischen Team entschieden, informierte OK-Chef Klaus Höftberger.

Die 22. Europäischen Betriebssportspiele "ECSG Salzburg 2019" finden ab heute drei Tage lang in Salzburg statt. Dabei kämpfen rund 7.000 Sportler in 326 Disziplinen um Medaillen. Wettbewerbe werden in 27 Sportarten ausgetragen. Geprägt wird die Veranstaltung von zwei große Verbänden − jenen aus Deutschland und Frankreich: Allein die Hälfte der Teilnehmer kommt aus Deutschland, Frankreich belegt mit 1.600 Teilnehmern Platz 2, aus Österreich nehmen rund 900 Sportler teil.