Die britische Premierministerin Theresa May habe zum Thema Brexit ihre Position dargelegt, sagte Kurz. "Sie wissen, dass die Zugänge nach wie vor sehr unterschiedlich sind."

Kurz bestätigte, dass es im November einen Sondergipfel zum Thema Brexit geben werde. "Die Staats- und Regierungschefs unterstützten dies." Ein Datum nannte er jedoch nicht. Er hoffe auch auf Unterstützung eines Kompromisses im britischen Parlament und im Europaparlament. Beide Parlamente müssen den EU-Austrittsvertrag bis zum Brexit am 29. März 2019 ratifizieren.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwartet unterdessen, dass sich die EU noch in diesem Jahr auf einen besseren Außengrenzschutz verständigt. Wie Juncker am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Salzburg sagte, hat es bei den Beratungen am Vorabend beim Thema Migration "keine nennenswerten Fortschritte" gegeben.

Zur Brexit-Debatte sagte Juncker, diese sei angenehm verlaufen. Die britische Premierministerin Theresa May sei "nicht aggressiv" aufgetreten, "sie macht ihren Job".

Irland wolle unbeding ein No Deal -Szenario verhindern, betonte Irlands Premier Leo Varadkar. Dazu sei es notwendig, eine "harte Grenze" zu Nordirland zu verhindern. Irland habe bereits jetzt eine Grenze, man wolle aber keine neuen Hürden für Waren und Menschen schaffen.

Varadkar berichtete, dass er am Donnerstag in der Früh "ein sehr gutes Treffen" mit der britischen Premierministerin Theresa May gehabt habe. Zugleich betonte er, dass die Verhandlungen mit der britischen Regierung von der EU geführt werden. Die irische Regierung stelle jetzt auch schon zusätzliche Beamte ein, um sich für den Fall eines No Deals zu rüsten, berichtete er.

Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte eine "echte Auffanglösung" für die Irland-Grenzfrage in den Brexit-Verhandlungen bis November. Vor dem Salzburg Gipfel am Donnerstag sagte er, bis November müsse es einen Austrittsvertrag mit London geben. "Es gibt Spannungen", räumte Macron ein. Die EU müsse aber langfristig ihre Interessen vertreten. Die EU habe klare Prinzipien zum Binnenmarkt und zur Irland-Grenze.

Am Donnerstag wollen die EU-27 ohne May weiter über den Brexit beraten. Die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland gilt als schwierigstes Problem bei den laufenden Brexit-Verhandlungen. Die EU und Großbritannien wollen eine "harte" Grenze mit Kontrollen vermeiden, um das Karfreitagsabkommen von 1998 zur Beilegung des blutigen Nordirland-Konflikts nicht in Gefahr zu bringen. An den Details spießt es sich aber bisher.

Beim Thema Migration sprach sich Kurz erneut gegen eine Diskussion um die Verteilung von Flüchtlingen in Europa aus. Damit könne die Migrationsfrage nicht gelöst werden, sagte Kurz vor Beginn des zweiten Tages des Gipfels.

Zwar wollten einige Staats- und Regierungschefs der EU weiterhin darüber zu diskutieren, deshalb "werden wir das weiterhin auf der Agenda haben", erklärte Kurz. Am Mittwochabend hatten die Staats- und Regierungschefs bei einem Abendessen in der Felsenreitschule über das Thema Migration und Asyl diskutiert. Die Atmosphäre sei "eine bessere, als wir das manchmal bei anderen Sitzungen hatten". Jedoch hätten es "nicht allzu viel Bewegung" gegeben, die Fronten seien weiterhin verhärtet.

Die Debatte um die Verteilung von Flüchtlingen sei jedenfalls keine Lösung, betonte Kurz. Die Chance, über das Thema Verteilung zu einer Lösung zu kommen, halte er für "überschaubar". Vielmehr brauche es eine vertiefte Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern, meinte der Kanzler mit Blick auf Ägypten. Der Vorschlag, mit "Ägypten und anderen" in Gespräche zu treten, sei von allen EU-Staats- und Regierungschefs unterstützt worden. Bereits im Vorfeld des Salzburger Gipfels hatten EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kurz am vergangenen Sonntag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi erste Gespräche über eine mögliche Kooperation und einen Gipfel in Ägypten geführt. Tusk will Al-Sisi erneut am Sonntag in New York darauf ansprechen.

Auf die Frage, ob jene Staaten, die sich bisher weigerten, Flüchtlinge aufzunehmen, stattdessen mehr finanzielle Beiträge leisten könnten, antwortete Kurz ausweichend. Er habe den Eindruck, dass mehr und mehr von seinen Kollegen bewusst geworden sei, dass die Migrationsfrage nicht über Verteilung, sondern an der Außengrenze und durch Kooperation mit Transitländern gelöst werden müsse.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban legte unterdessen nach eigenen Angaben einen Vorschlag zu mehr nationaler Souveränität in Bezug auf die EU-Grenzschutzagentur Frontex vor. Orban sprach sich konkret gegen jenen Passus des EU-Kommissionsvorschlags aus, wonach in Zukunft die Agentur im Notfall auch von sich aus tätig werden kann.

Der Premier sagte am Donnerstag in Salzburg laut der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI, dass er der österreichischen Ratspräsidentschaft einen Vorschlag unterbreitet habe, wonach "das Verteidigungsrecht bei den Mitgliedstaaten verbleibt". Laut Artikel 43 des Kommissionsvorschlags kann die EU-Kommission in einer Notsituation, die "das Funktionieren des Schengenraums in Gefahr bringt", ein selbstständiges Eingreifen von Frontex beschließen, falls ein Mitgliedstaat nicht willens oder in der Lage ist, seine Grenzen selbst zu schützen.

Orban hatte sich bereits zuvor gegen manche der Vorschläge der EU-Kommission zur Frontex-Stärkung ausgesprochen. Ungarn habe es nicht notwendig, sich von der Grenzschutzagentur schützen zu lassen, denn "die Frontex hat in ihrem Leben noch keinen einzigen Meter Grenze beschützt, wir hingegen mehrere hundert Kilometer", sagte der Regierungschef in Salzburg.

Nach den Plänen der Kommission soll Frontex bis 2020 auf 10.000 Mitarbeiter aufgestockt werden und deutlich erweiterte Kompetenzen erhalten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Vertreter der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft unterstützt die Vorschläge zu "hundert Prozent", wie er am Mittwoch betonte.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte bekräftigte unterdessen die Forderung nach einem gesamteuropäischen System zur Flüchtlingsverteilung. "Wenn sich nur einige Staaten beteiligen, können wir nicht von einem europäischen System sprechen", betonte Conte zum Auftakt des zweiten Gipfel-Tages. "Wir arbeiten derzeit an einem Mechanismus, der wahrhaft europäisch ist."

Zurückhaltend äußerte sich der italienische Regierungschef zu dem am ersten Gipfeltag ins Spiel gebrachten Vorschlag, wonach anstelle der Aufnahme von Flüchtlingen auch höhere Zahlungen möglich sein sollen. Das wäre die "verbleibende Möglichkeit", doch sei es "wichtig, dass es eine umfassende Beteiligung am Umverteilungsmechanismus gibt", unterstrich Conte. "Sonst hat das keinen Sinn."

Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel erklärte unterdessen, es stimme ihn "traurig", dass die EU neuerdings darüber diskutiert, ob Mitgliedsstaaten, die keine Migranten aufnehmen wollen, einen finanziellen Beitrag leisten sollen. "Wir sind nicht am Markt, wir reden hier über Menschen", so Bettel zu Beginn des informellen EU-Gipfels in Salzburg Donnerstagfrüh.

Er wolle jedenfalls keine Diskussion darüber wir beginnen, "wie viel ein Migrant kostet", hob Bettel hervor. Bei der Frage über die Verteilung von Flüchtlingen gebe es eindeutige Ministerratsbeschlüsse, betonte der Luxemburger in Anspielung auf einen Beschluss zur verpflichtenden Verteilungsquote von 2015. Diese Beschlüsse müssten berücksichtigt werden. Bisher hatten sich vor allem die osteuropäischen Staaten geweigert, Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufzunehmen, das damals von einer SPÖ-ÖVP-Regierung geführte Österreich hatte dem Beschluss zugestimmt.

Die ägyptische Regierung lehnte unterdessen den Vorschlag der EU ab, Asylzentren im eigenen Land zu errichten. Das erklärte eine ranghohe Mitarbeiterin des Außenministeriums in Kairo laut der Zeitung "Egypt Today" (Online).

Migranten in Ägypten werde Bewegungsfreiheit im Land garantiert, ebenso würden Gesundheitsversorgung und Bildungsangebote zur Verfügung gestellt, so Dina al-Sihi am Rande einer Konferenz internationaler Parlamentarier in der Tourismusstadt Sharm el-Sheikh.

Menschenhandel und Schlepperei könne nur bekämpft werden, wenn auch mit "kompetenten Organisationen" kooperiert werde. Sihi rief alle Staaten, die Zielländer von Migranten sind, auf, Entwicklungsprojekte in den Herkunftsländern zu lancieren, um Jobmöglichkeiten zu kreieren.