Fußball Salzburg feiert 1:0-Sieg beim LASK, Sturm schlägt Klagenfurt

S erienmeister Salzburg ist am Sonntag mit einem 1:0-Sieg beim LASK ein großer Schritt Richtung Meistertitel in der Fußball-Bundesliga gelungen. Für die Mozartstädter avancierte Benjamin Sesko (65.) in Linz zum Matchwinner. Verfolger Sturm hatte beim 4:1 (2:1) gegen Austria Klagenfurt keine Probleme. Der Abstand beträgt drei Runden vor Saisonende weiter drei Punkte, im direkten Duell am kommenden Sonntag könnte Salzburg den zehnten Titel in Folge mit einem Sieg fixieren.