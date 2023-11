Fußball Salzburg-Gegner Inter siegt bei Atalanta 2:1

Inter vor CL-Duell mit Salzburg weiter in Topform Foto: APA/AFP

I nter Mailand hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Mittwoch-Duell in der Fußball-Champions-League mit Red Bull Salzburg abgeliefert. Die "Nerazzurri" feierten am Samstag einen 2:1-Auswärtssieg gegen Atalanta Bergamo und führen damit die Serie-A-Tabelle zumindest bis Sonntag mit fünf Punkten Vorsprung auf Juventus Turin an. Hakan Calhanoglu (40./Elfmeter) und Lautaro Martinez (57.) sorgten bei einem Gegentor von Gianluca Scamacca (61.) für die drei Punkte des Leaders.