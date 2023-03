Fußball Salzburg gewinnt Liga-Schlager bei Rapid dank Sesko 4:2

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Klagenfurt hatte gegen Altach klar die Nase vorn Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

R ed Bull Salzburg hat den Neun-Punkte-Vorsprung auf Sturm Graz in der 20. Runde der Fußball-Bundesliga gewahrt. Der Titelverteidiger gewann den Sonntag-Schlager bei Rapid dank eines Hattricks von Stürmer Benjamin Sesko mit 4:2 (1:1). Die Grazer hatten bereits am Samstag in Lustenau 2:0 gewonnen. Der Dritte LASK bezwang die WSG Tirol auswärts mit 3:2. Dadurch müssen die Tiroler weiter um die Meistergruppen-Teilnahme bangen, auch da Austria Klagenfurt gegen Altach 3:0 siegte.