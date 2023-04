ICE Hockey League Salzburg gleicht mit Heimsieg gegen Bozen im ICE-Finale aus

Salzburg schaffte den verdienten Sieg zum 1:1-Gleichstand Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

R ed Bull Salzburg hat in der Finalserie der ICE-Eishockeyliga den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger besiegte am Samstag im ausverkauften Volksgarten den HCB Südtirol nach starker Leistung mit 1:0 (0:0,1:0,0:0) und stellte in der "best of seven"-Serie auf 1:1. Spiel drei steigt am Dienstag (19.30 Uhr/live Puls24) in Bozen.