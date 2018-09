"Man braucht Solidarität, das ist kein leeres Wort", so Juncker: "Die einen nehmen Flüchtlinge auf. Die die das nicht können, die das nicht wollen, obwohl sie das müssen, die müssen sich in Sachen Solidarität bewegen."

Angesprochen auf die Einschätzung des EU-Migrationskommissars Dimitris Avramopoulos, dass die von den 28 EU-Staats- und Regierungschefs geplanten "Anlandezentren" in Nordafrika "unrealistisch" seien, meinte Juncker nur: "Er ist mein Kommissar".

Kein Land will Zentrum gerettete Flüchtlinge stellen

Bisher hat sich kein geografisch infrage kommendes Land bereit erklärt, ein solches Zentrum für im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge auf seinem Staatsgebiet errichten zu wollen.

Avramopoulos hatte für seine Weigerung, einen Vorschlag zu den umstrittenen EU-Asylcamps zu machen, scharfe Kritik vom amtierenden EU-Ratsvorsitzenden, Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) einstecken müssen. Kickl warf dem griechischen Politiker vor, "die Flinte ins Korn zu werfen".

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuvor die Erfolge in der Migrationspolitik hervorgestrichen und betont, die Neuankünfte seien von zwei Millionen im Jahr 2015 "auf weniger als 100.000 heuer" gesunken.

"Wir können nicht länger gespalten sein"

"Das ist weniger als in den Jahren vor der Krise. Trotz der aggressiven Rhetorik bewegen sich die Dinge in die richtige Richtung", sagte der Gipfelpräsident. "Wir können nicht länger gespalten sein in diejenigen, die die Krise lösen wollen und die, die sie für politische Spiele benutzen wollen", sagte er. Konkret schlug er auch einen Gipfel der EU mit der Arabischen Liga im Februar in Ägypten vor.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will unterdessen den neuen EU-Außengrenzschutz unter Österreichs EU-Vorsitz beschlossen sehen. In Salzburg solle der Beschluss des neuen Frontex-Mandats im Dezember vorbereitet werden, sagte Kurz vor Beginn des Gipfels.

Bei einigen Staaten gebe es noch Souveränitätsbedenken wegen des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Frontex-Mandats sagte Kurz am Mittwoch bei einem Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) im Vorfeld des EU-Gipfels. Dies gelte vor allem für Spanien, Italien und Griechenland, kaum jedoch für Ungarn.

Die Bedenken seien auch bezüglich der dann erforderlichen Registrierung von Migranten, sagte Kurz. Er unterstütze den Vorschlag von EU-Kommissionschef Juncker, Frontex bis 2020 auf 10.000 Mann aufzustocken und das Mandat auszuweiten, "zu hundert Prozent". "Wir hoffen, ein Maximum dessen durchzusetzen", sagte Kurz in Hinblick auf den Gipfel. Er deutete die Möglichkeit für weitere Flexibilität und Anpassungen des Entwurfs an.

Es gebe unter den EU-Staaten seit Jahren einen Kampf um die Verteilung von Flüchtlingen, doch werde die Verteilung das Problem der illegalen Migration nicht lösen, sagte Kurz. Dies gehe nur an den Außengrenzen. Diese Position sei mittlerweile mehrheitsfähig.

Zusammenarbeit mit Transitländern

Der Fokus müsse auf einer Ausweitung von Frontex und der Zusammenarbeit mit Transitländern liegen. Kurz will die Gespräche mit Ägypten und anderen nordafrikanischen Staaten vertiefen.

Menschen müssten dort daran gehindert werden, in Boote zu steigen, und dürften nicht automatisch nach Europa gebracht werden. Die Schlepperei sei "ein grausames Geschäft auf Kosten der Ärmsten der Armen". Die Ankünfte seien aber massiv zurückgegangen, auch die Zahl der Toten, "die Richtung stimmt", sagte Kurz.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini sagte indes, er erwarte sich "wenig" vom Gipfel in Salzburg. Vielleicht sei aber Premier Giuseppe Conte "besser und effizienter als ich", fügte Salvini hinzu.

Er hatte sich erst am Freitag bei einem EU-Afrika-Ministertreffen in Wien ein Verbalgefecht zur Migrationspolitik mit seinem luxemburgischen Amtskollegen Jean Asselborn geliefert.

Bei dem Treffen hatte sich der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska skeptisch zu den derzeit diskutierten Frontex-Vorschlägen gezeigt und argumentiert, dass man das Mittelmeer nicht abriegeln könne wie eine Landgrenze. Kritik kam auch aus Ungarn, das befürchtet, dass Frontex-Beamte in nationale Souveränitätsrechte eingreifen könnten.

Mit wechselseitigen Mahnungen gingen Vertreter von EU und Großbritannien am Mittwoch in ihr vorletztes Gipfeltreffen vor Auslaufen der Deadline in den Brexit-Verhandlungen. Es gebe derzeit "mehr Hoffnung, aber uns läuft die Zeit davon", sagte EU-Ratspräsident Tusk zum Auftakt des EU-Gipfels in Salzburg. Die britische Premierministerin Theresa May forderte mehr Flexibilität der EU.

"Ich möchte die Verhandlungen noch in diesem Herbst abschließen", bekräftigte Tusk, der einen Sondergipfel zum Brexit für Mitte November ankündigte. Noch immer seien "verschiedene Szenarien offen", sagte er in Anspielung auf einen harten Brexit.

Er lobte die Vorschläge Mays, weil diese die negativen Auswirkungen eines Brexit reduzieren würden. In der Irland-Frage und bei der geplanten künftigen Wirtschaftskooperation "müssen die Vorschläge des Vereinigten Königreichs überarbeitet und weiter verhandelt werden".

Bundeskanzler Kurz forderte Kompromissbereitschaft in den Brexit-Verhandlungen. "Einen Deal mit Großbritannien zustande zu bringen ist eine Notwendigkeit", sagte er bei dem Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) im Vorfeld des EU-Gipfels. "Ein No Deal und ein harter Brexit wäre schwierig für Europa, aber schrecklich für Großbritannien", sagte Kurz, der bei einem Nicht-Deal auch negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze in Österreich befürchtet. "Wir bemühen uns sehr, einen Kompromiss zu finden", sagte der Kanzler. EU-Chefverhandler Michel Barnier habe bereits einen Schritt auf Großbritannien zugemacht, er erwarte nun auch von London Kompromissbereitschaft.

May forderte hingegen Zugeständnisse von der Europäischen Union. "Um zu einem guten Ergebnis zu gelangen, muss die EU jetzt, nachdem Großbritannien seine Position weiterentwickelt hat, das auch tun", schrieb die konservative Politikerin am Mittwoch in einem Gastbeitrag für die deutsche Tageszeitung "Welt".

Sie verteidigte ihren Vorschlag, eine Freihandelszone zwischen der EU und Großbritannien nur für Güter, aber nicht für Dienstleistungen einzurichten. Sie wies den Vorwurf zurück, Großbritannien wolle mit einem von EU-Regeln unabhängigen Dienstleistungssektor den Wettbewerb verzerren.

Als schwierigstes Problem gilt die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Die EU und Großbritannien wollen eine "harte" Grenze mit Kontrollen vermeiden, um das Karfreitagsabkommen von 1998 zur Beilegung des blutigen Nordirland-Konflikts nicht in Gefahr zu bringen.

Ohne Einigung auf ein anderes Modell pocht die EU darauf, notfalls eine "Auffanglösung" in Kraft zu setzen. Nach ihr würde Nordirland de facto im EU-Binnenmarkt bleiben und die Grenzkontrollen zwischen Nordirland und den Rest des Vereinigten Königreichs verlegt. Dies lehnte May erneut klar ab. "Keine Seite kann von der anderen etwas völlig Inakzeptables verlangen", schrieb May.

Der Brexit-Chefverhandler des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, zeigte sich am Rande eines Wien-Besuchs optimistisch, dass sich London und Brüssel letztlich einigen werden. "Am Ende wird sich das Interesse beider Seiten durchsetzen, ein Abkommen zu haben", sagte Verhofstadt. Das beiderseitige Interesse an einem Deal sei der "wichtigste Motor" in den Verhandlungen. Zugleich betonte er, dass die Europäische Union auf ein No-Deal-Szenario vorbereitet sei. In der EU-Kommission gebe es eine Sondereinheit, die "Tag und Nacht" daran arbeite.

Verhofstadt hob vor allem den Aspekt der Unversehrtheit des EU-Binnenmarktes hervor. Man dürfe Großbritannien diesbezüglich kein "Rosinenpicken" erlauben, weil dann auch andere Staaten entsprechende Ansprüche anmelden könnten. Die Folge des Brexit dürfe nicht sein, dass der Binnenmarkt zerbricht und Europa dann "zu einem Restaurant wird, in dem man auf die Speisekarte schaut und sich aussucht, was man will und was nicht. Das ist nicht Europa."

Der luxemburgische Premier Xavier Bettel kritisierte zum Auftakt des Salzburger Gipfels Österreichs EU-Vorsitz. Bezogen auf ein heimlich gefilmtes Video von Italiens Innenminister Matteo Salvini sagte Bettel, er sei "enttäuscht von der österreichischen Präsidentschaft". Er hätte erwartet, dass die österreichische Präsidentschaft sagt, "dass das nicht geht", betonte Bettel.

Zu dem Eklat war es am vergangenen Freitag bei einem EU-Afrika-Ministertreffen in Wien gekommen, das unter Vorsitz von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) stattfand. Dieser gab am Rande des Treffens eine eigene Pressekonferenz mit Salvini, bei dem er dessen Rolle in der EU-Migrationspolitik lobte. Der italienische Rechtspopulist räumte bei dem Auftritt ein, dass einer seiner Mitarbeiter das Video aufgenommen habe. Asselborn war nach dem Eklat dem Familienfoto der Minister ferngeblieben, während sich Salvini in die Mitte, zwischen Kickl und EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos, postierte.

Der Gipfel sollte am Abend mit einem Abendessen in der Felsenreitschule starten. Das Bündnis "Solidarisches Salzburg" hat für den Abend zu einem "Marsch der Verantwortung" in der Mozartstadt aufgerufen, bei dem mit Namensschildern auf jene 30.000 Menschen aufmerksam gemacht werden sollte, die im Mittelmeer ums Leben gekommen sind.

Einen gemeinsamen Appell in Richtung Salzburg formulierten auch die Bürgermeister von mehreren von Migration betroffenen Gemeinden in der EU, darunter Traiskirchen und Lampedusa. Sie forderten eine auf Solidarität und geteilter Verantwortung aufbauende Migrationspolitik und wandten sich konkret auch gegen die "unmenschliche Idee, Flüchtlingslager außerhalb der EU zu errichten".