Salzburg kassiert in CHL Last-Minute-Niederlage in Belfast

Das sechste und letzte Spiel der Regular Season gegen die Lahti Pelicans aus Finnland findet am 17. Oktober in Salzburg statt. Die Mozartstädter von Head Coach Oliver David benötigen laut derzeitigem Zwischenstand unbedingt einen hohen Sieg, um die Mini-Chance auf die K.o.-Runde zu wahren. Derzeit liegen die Salzburger auf Platz 19 von 24 Teams, die besten 16 Clubs schaffen es in der neu formierten Gruppenphase in die Play-offs.

Beide Teams zeigten in der SSE Arena in Belfast eine konzentrierte Vorstellung und ließen über weite Strecken der Partie wenig zu. Auch viele Powerplay-Situationen, teilweise nach fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen, blieben auf beiden Seiten ungenützt. In der 39. Minute vergab Ryan Murphy eine von mehreren Großchancen der Salzburger im zweiten Drittel. Im Schlussdrittel ließen die "Bullen" eine Fünf-Gegen-Drei-Situation kurz vor Ende ungenutzt. In der Verlängerung jubelten die Nordiren, die mit 18 Nordamerikanern im Kader antraten, mit der letzten Chance der Begegnung.

Am Mittwoch (19.00 Uhr/live ORF Sport +) sind die Innsbrucker Haie bei den Aalborg Pirates in Dänemark zu Gast. Für die Tiroler, derzeit auf Platz 16, geht es im fünften Gruppenspiel ebenfalls um wichtige Punkte im Play-off-Rennen.