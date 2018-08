Das bestätigte die Landespolizeidirektion Salzburg der APA am Mittwoch früh. Der Mann wurde gegen 22 Uhr im Dr.-Hans-Lechner-Park von drei Projektilen getroffen, berichtete ORF-online.

Kurz nach der Tat konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, zwei Personen sind noch flüchtig. Der Serbe erlitt einen Durchschuss, zwei Projektile steckten noch in seinem Körper, so die Angaben. Er musste umgehend notoperiert werden. Laut ORF hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen und hofft noch am Feiertag mit dem Verletzten sprechen zu können.