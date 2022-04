Fußball Salzburg mit Kantersieg zum neunten Meistertitel in Folge

Okafor eröffnete Salzburgs Trefferreigen schon in der 2. Minute Foto: APA

R ed Bull Salzburg hat den neunten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga in Folge standesgemäß eingefahren. Gegen die Wiener Austria setzte sich der Titelverteidiger am Sonntag mit 5:0 (3:0) durch und ist damit von Verfolger Sturm Graz in den ausstehenden vier Runden bis Saisonende nicht mehr einzuholen. Der Wolfsberger AC setzte sich im Kärntner Derby bei Austria Klagenfurt mit 3:2 (1:1) durch und schob sich damit wieder am Aufsteiger vorbei.