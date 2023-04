ICE Hockey League Salzburg muss in ICE-Liga in Auswärts-Showdown um Titel

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Salzburg verlor sechstes Finale Foto: APA/EXPA/JASMIN WALTER

R B Salzburg hat im ICE-Finale gegen Bozen auch den zweiten Matchpuck vergeben und muss am Freitag auswärts in ein Entscheidungsmatch. Der Titelverteidiger unterlag nach der Overtime-Niederlage in Südtirol am Dienstag daheim 3:4 (0:2,2:2,1:0). Damit treten die Bullen gegen die Südtiroler wieder in einem Showdown um den Titel im siebenten Match an, die bisherigen 2014 und 2018 gingen beide verloren.