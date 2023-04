Salzburg nach 2:0 in Graz fünf Punkte vor Sturm

Werbung

Salzburg ist weiter die Nummer eins in der Bundesliga. Der Serienmeister gewann in der vierten Runde der Meistergruppe bei Verfolger Sturm nicht unverdient mit 2:0. Für die entscheidenden Treffer in der ausverkauften Merkur Arena sorgten Nicolas Capaldo (54.) und Benjamin Sesko (73.). Vor allem für Capaldo war es ein besonderer Treffer, hatte er doch im Anfang Februar verlorenen ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Grazer im Elfmeterschießen als letzter Schütze seines Teams vergeben. Für die Salzburger war es der erste Sieg im direkten Duell nach vier erfolglosen Anläufen in Bewerbspielen. Die Grazer hatten dem Meister der vergangenen neun Saisonen in der 2. Runde (1:2) die bisher einzige Saisonniederlage zufügen können.

Bei beiden Teams merkte man, dass im absoluten Schlagerspiel extrem viel auf dem Spiel steht. Sowohl die Gastgeber als auch die "Bullen" waren darauf bedacht vor allem hinten keine brenzlichen Aktionen zuzulassen, was auch gelang. Dementsprechend wenig offensive Highlights wurden den 16.000 Zuschauern geboten. Zumindest sorgten zweimal strittige Situationen für Aufsehen. Zuerst wurde ein Treffer von Salzburgs Sesko zurecht wegen Abseits nicht anerkannt (25.). Auf der anderen Seite reklamierten die Grazer nach einem leichten Foul an Emanuel Emegha vergeblich Elfmeter (35.). Auch hier war die Entscheidung von Schiedsrichter Harald Lechner wohl die richtige.

In der 54. Minute legten die Gäste vor. Sekou Koita setzte sich auf der Seite durch und fand mit einem Querpass den aus dem Rückraum kommenden Capaldo, der völlig ungedeckt durch die Beine von zwei Sturm-Kickern einschoss. Danach schied Chukwubuike Adamu an der Schulter angeschlagen aus. Sein Ersatzmann Karim Konate fügte sich gleich blendend ins Spiel ein, bediente mit einer Flanke ideal Sesko, der sich den Ball mit einer Direktannahme zuerst herrichtete und dann auch sehenswert mit dem zweiten Kontakt verwandelte. Salzburg ist nun 24 Ligaspiele unbesiegt und egalisierte mit dem zwölften Auswärtssieg in Serie einen Ligarekord.

In Linz bescherten ein Doppelpack von Robert Zulj (10., 34.) sowie ein Treffer Filip Stojkovics (80.) dem gerade in der ersten Hälfte drückend überlegenen LASK einen 3:1-Sieg. Sechs Runden vor Schluss liegen die Oberösterreicher damit bereits sieben Punkte vor den viertplatzierten Rapidlern. Rapid blies durch Ferdy Druijf (52.) zwar rechtzeitig zur Aufholjagd, konnte ohne den gesperrten Goalgetter Guido Burgstaller aber kein heißes Finish mehr erzwingen. Der LASK besserte somit auch seine triste Rapid-Bilanz auf, es war der erst zweite Sieg in den jüngsten zwölf Duellen (2-2-8 aus LASK-Sicht).

Grün-Weiß sah eine äußerst spielfreudige Linzer Elf, deren Matchplan denkbar früh aufging. Links war Keito Nakamura auch von zwei Rapidlern nicht zu halten, sein Zuspiel verwandelte Rene Renner in einen gefühlvollen Flanken-Heber auf den im Strafraum postierten Zulj, der sich den Ball selbst auflegte und volley einschoss. Weitere Großchancen für die sehr aktiven Hausherren blieben vorerst aus, es dauerte bis zur 34. Minute, ehe Zulj erneut jubeln durfte. Ibrahim Mustapha jagte dem zögerlichen Aleksa Pejic vor dem Rapid-Sechzehner den Ball ab und bediente den einlaufenden Stürmer, der sich die Chance per Flachschuss ins lange Eck nicht nehmen ließ.

Nach der Pause war Rapid vorerst tonangebend. Druijf prüfte Schlager (48.), wenig später war der Tormann geschlagen. Nach Flanke von Jonas Auer aus elf Metern machte der Niederländer per Außenrist den Anschlusstreffer und sein erst zweites Liga-Saisontor perfekt. Mit Fortdauer traten die Linzer aber wieder verstärkt offensiv in Erscheinung und belohnten sich für dieses "Comeback" auch noch: Ex-Rapidler Filip Stojkovic verwertete einen Abpraller nach Marin Ljubicics missglücktem Versuch (80.).

Die Austrias aus Wien und Klagenfurt sitzen den Hütteldorfern mit einem bzw. zwei Punkten Rückstand im Nacken. Wobei die Wiener Austria ein spätes K.o. gegen den direkten Konkurrenten um einen Europacup-Startplatz für die kommende Saison erlitt. Die Klagenfurter gewannen mit 2:1 in Wien. Kosmas Gkezos erzielte beide Tore für Klagenfurt (49., 91./Elfer). Andreas Gruber war für die Wiener nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (52.).

Die Wiener erspielten sich Mitte der ersten Hälfte ein klares Übergewicht, die Präzision fehlte aber im Spielaufbau wie im Abschluss. Die Austria musste auch auf ihren gesperrten Toptorjäger Haris Tabakovic verzichten. Alleine Aleksandar Jukic ließ drei Großchancen ungenutzt. Ein Treffer wurde wegen Abseits zurecht nicht gezählt (27.). Das rächte sich nach der Pause, als Gkezos, wie bereits zu Spielbeginn nach einem Corner von Christopher Wernitznig freistehend am langen Eck, mit einem Bodenauf-Kopfball Austria-Wien-Goalie Christian Früchtl schlecht aussehen ließ. Es war Klagenfurts 17. Saisontor nach einer Standardsituation - Ligabestwert. Die Wiener schlugen drei Minuten später aber zurück, als Nikola Dovedan nach einem Ballgewinn Gruber bediente, der zu seinem siebenten Ligator in dieser Saison einschoss.

Ein Schuss von Matthias Braunöder von der Strafraumgrenze klatschte an die Außenstange (64.), das Spiel flachte nach einem folgenden Dreifachwechsel seines Trainers Michael Wimmer aber etwas ab. Die "Veilchen" steuerten auf ihr viertes Remis im vierten Meistergruppen-Spiel hin, kassierten aber wieder in der Schlussphase ein Gegentor. Manuel Polster grätschte im Strafraum von hinten Solomon Bonnah um, Schiedsrichter Stefan Ebner zeigte nach Einschreiten des Video-Assistenten (VAR) zurecht auf den Elfmeterpunkt. Gkezos verwandelte sicher. Die Favoritner sind in der Meistergruppe damit weiter sieglos, kassierten die erste Heimniederlage unter Wimmer, der den Club im Winter übernommen hatte. In den vier bisherigen Liga-Saisonpartien ohne Tabakovic haben die "Veilchen" noch nicht gewonnen. Klagenfurt schrieb nach zuletzt vier Niederlagen in Folge erstmals wieder an. Erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte entführte der Club drei Punkte aus Wien-Favoriten - und darf nun auch vom Europacup-Play-off träumen.

Bereits am Samstag gewann Austria Lustenau in der Qualifikationsgruppe bei der WSG Tirol 2:0, Altach und Ried trennten sich 1:1. Am Freitag endete das Kräftemessen zwischen dem WAC und dem TSV Hartberg mit einem 2:2.