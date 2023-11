Salzburg nach 2:0-Sieg bei WSG an der Tabellenspitze

Klagenfurt behielt trotz der Niederlage den vierten Tabellenplatz, während sich die Wolfsberger von Platz acht auf sieben verbesserten. Die Wiener Austria ist nun Sechster, für die beiden Clubs am Tabellenende ergab sich keine Veränderung: Tirol steht auf dem vorletzten Platz, Lustenau trägt nach dem saisonübergreifend 14. Liga-Spiel ohne Sieg in Folge weiter die Rote Laterne.

Zum Matchwinner für die Bullen in Tirol avancierte Karim Konate mit einem Doppelpack (27., 94.). Salzburg bleibt dank des Erfolges in der Fremde eine Macht: 22 ungeschlagene Auswärtsspiele sind in der Bundesliga seit Einführung der Dreipunkteregel 1995 Rekord. Für Salzburg geht es am Mittwoch mit dem Champions-League-Heimspiel gegen Inter Mailand weiter, wo eine Leistungssteigerung vonnöten sein wird. Die WSG belohnte sich für eine gute Leistung nicht und bleibt mit lediglich fünf Punkten aktuell Vorletzter. Es war die sechste Niederlage in Serie für die Tiroler.

Das Kärnten-Derby war am Samstag eine klare Angelegenheit für den WAC. Die Wolfsberger beendeten mit dem 4:0-Heimsieg nach zuletzt drei Niederlagen und einem Remis ihre Misserfolgsserie. Für die Klagenfurter setzte es erstmals in dieser Ligasaison auswärts und erstmals seit fünf Runden eine Pleite. Mohamed Bamba (19.), Augustine Boakye (43., 75.) und Thierno Ballo (69.) trafen für die Gastgeber. Trotz des zweiten Rückschlags binnen vier Tagen - am Mittwoch war man im Cup gegen die Wiener Austria ausgeschieden - bleibt Austria Klagenfurt zumindest bis Sonntag Tabellenvierter.

Mit einem Last-Minute-Tor hat Alexander Schmidt die Erfolgsserie der Wiener Austria prolongiert. Der Joker köpfelte die dominante aber ideenlose Elf von Trainer Michael Wimmer in der 89. Minute nach einem Eckball zu einem 1:0-(0:0)-Heimsieg über Schlusslicht Austria Lustenau und bescherte den Wienern den vierten "Dreier" en suite. Der Sechste scheint nach 13 Runden damit zumindest bis um Sonntag erstmals in dieser Saison in der oberen Tabellenhälfte auf.