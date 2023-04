Salzburg nur noch zwei Punkte vor Sturm, Remis im Wien-Derby

Werbung

Die Rapidler mussten nach dem Ausschluss von Denso Kasius in der 47. Minute in einem furiosen Spiel fast eine komplette Hälfte lang mit zehn Mann bestreiten. Aufseiten der Austria stand Stürmer Haris Tabakovic mit einem Doppelpack und wegen seiner Gelb-Roten Karte in der 86. Minute im Mittelpunkt. Auf einen Derby-Heimsieg im Allianz Stadion muss Rapid weiter warten.

Burgstaller (15.) legte für Rapid mit seinem 16. Saisontor vor. Andreas Gruber (28.) und Haris Tabakovic (31.) drehten für die noch lizenzlose Austria zunächst die Partie, ehe Roman Kerschbaum (43.) den Pausenstand besorgte. Kurz nach Seitenwechsel musste Rapids Denso Kasius (47.) mit Rot von Feld. Tabakovic (78.) brachte die Austria mit seinem zwöften Saisontor scheinbar auf Siegkurs, ehe Marco Grüll (83.) per Freistoß zuschlug. Im Finish sah Tabakovic noch Gelb-Rot (86.). In der Meistergruppe liegen die Grün-Weißen nach wie vor einen Punkt vor dem Stadtrivalen auf dem vierten Platz.

Serienmeister Salzburg ringt weiter um seine Souveränität. Eine Woche nach dem enttäuschenden 3:3 gegen die Wiener Austria mussten sich die "Bullen" am Sonntag zuhause gegen den LASK in einer intensiven Partie mit einem 0:0 zufriedengeben. Salzburg, personell unverändert im Vergleich zum 3:3 gegen die Austria, zeigte vor 15.212 Zuschauern die erwartete Reaktion auf die deutliche Kritik vonseiten der Clubverantwortlichen.

Alles andere wäre auch fatal gewesen, schließlich präsentierte sich der LASK als ebenbürtiger Gegner, der die Hausherren kaum ins Pressing kommen ließ und über Keito Nakamura und Moses Usor immer wieder für Druck sorgte. Einmal schoss Usor daneben (8.), dann fiel sein Versuch zu schwach aus, Köhn hielt problemlos (13.). Wenig später fälschte Amar Dedic einen Nakamura-Schuss zur Ecke ab (17.), wieder kurz danach blieb dem vermeintlichen Tor Maksym Talowjerows die Anerkennung wegen Abseits verwehrt (20.).

Sturm Graz hat eine Reaktion auf das 1:2 gegen den LASK gezeigt und in Klagenfurt einen verdienten wie kuriosen 2:0-Sieg eingefahren. Tomi Horvat (63.) und Jusuf Gazibegovic (92.) erzielten die Tore in einer von VAR-Checks dominierten Partie, in der sich die Steirer lange schwertaten und durch Otar Kiteishvili einen Elfmeter vergaben (57.). Durch das torlose Unentschieden zwischen Salzburg und dem LASK liegt Sturm sieben Runden vor Schluss zwei Punkte hinter Salzburg zurück.

Damit kommt es am kommenden Sonntag in der Steiermark zu einem hochkarätigen Topduell zwischen Graz und Salzburg, in dem die "Blackys" mit einem Sieg an die Spitze stürmen können. Klagenfurt musste trotz einer phasenweise starken Defensivvorstellung die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Eine derartige Negativserie hat die Elf von Peter Pacult seit dem Aufstieg noch nicht erlebt. Mit 15 Punkten sind die Klagenfurter weiter Letzter der Meistergruppe.