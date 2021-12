Prozess um Handel mit 13,8 Mio. Captagon-Pillen

Ein aufwendiger und bis zu 15 Tagen dauernder Prozess mit 14 Angeklagten startet am Dienstag am Landesgericht Salzburg. Es geht um den Handel mit mindestens 13,8 Millionen Captagon-Aufputschtabletten zu einem mutmaßlichen Verkaufswert von rund 40 Millionen Euro. Die Beschuldigten - 13 davon sitzen in Untersuchungshaft - sollen Mitglieder einer internationalen Tätergruppe sein, die Drogen von Juni 2016 bis März 2021 aus dem Libanon nach Österreich geschmuggelt hat.