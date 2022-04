Fußball Salzburg ringt Rapid nieder - Sturm siegt, Austria remis

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Sarkaria bejubelt sein elftes Saisontor Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Fußball ist, wenn 22 Mann um den Ball kämpfen und am Ende immer Salzburg gewinnt - so könnte das Fazit der 25. Runde der Fußball-Bundesliga lauten. Denn der Serienmeister rang am Sonntag Rapid mit 2:1 nieder, das entscheidende Tor fiel in der 94. Minute. Zuvor hatte Sturm Graz in der Meistergruppe durch ein 2:0 in Wolfsberg seinen zweiten Rang gefestigt, während sich die Austrias aus Wien und Klagenfurt mit 1:1 trennten. Die "Bullen" liegen somit weiter 12 Punkte vor Sturm.