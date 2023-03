Salzburg Säugling in Salzburg getötet: Mordanklage gegen Eltern

Die Mordanklage wurde am Landesgericht Salzburg eingebracht. Foto: APA/BARBARA GINDL

N ach dem Tod eines sieben Wochen alten Säuglings, der am 22. Oktober 2022 in Salzburg an einem Schütteltrauma gestorben war, sind die Eltern des Buben wegen Mordes und fortgesetzter Gewaltausübung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg sieht die 20-jährige Mutter als unmittelbare Täterin und den 25-jährigen Vater des Babys als Beitragstäter durch Unterlassung. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.