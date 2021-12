Verdächtige Glückssträhne überführt Lotto-Diebin

Die 22-Jährige druckte sich laut Polizei regelmäßig am Automatenportal des Geschäfts Lotteriescheine mit hohen Einsätzen aus. Die Quittungen, die sie eigentlich über den Scanner ziehen und bezahlen hätte müssen, warf sie weg. Die Gewinne löste sie in Trafiken in der Umgebung ein und gab das Geld teilweise auch gleich wieder für diverse Einkäufe aus.

Einer Trafikantin fiel auf, dass die Frau sehr häufig Gewinne einlöste und meldete das der Lottogesellschaft. Damit kamen Ermittlungen ins Laufen. Videoaufnahmen im Supermarkt erhärteten den Verdacht gegen die Tennengauerin, in ihrer Wohnung und ihrem Auto wurden 39 Lottoscheine mit Gewinn, vermutlich mit dem Geld gekaufte Bekleidung und Spielzeug sowie 950 Euro Bargeld sichergestellt. Die 22-Jährige ist geständig. Sie wurde fristlos entlassen. Zur Anzeige wegen Untreue kommt noch eine Verwaltungsstrafe, weil sie in den vergangenen Monaten regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit fuhr, obwohl sie keinen gültigen Führerschein hat.