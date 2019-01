Der Einheimische wurde von der Lawine komplett verschüttet, konnte aber selbst die Einsatzkräfte alarmieren. In Tirol und Vorarlberg war die Lawinengefahr am Samstag weiterhin angespannt.

Die Einsatzleitung hatte während des gesamten Einsatzes Kontakt zum Verschütteten. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 13.00 Uhr alarmiert. Rettungshubschrauberteams hätten versucht, das Gebiet zu erreichen, mussten allerdings erfolglos abbrechen. Die Einsatzkräfte mussten gut eine Stunde zu Fuß zur Unglücksstelle gehen, informierte Maria Riedler von der Bergrettung Salzburg.

Die erste Truppe der Bergrettung habe den Lawinenkegel gesehen und hätte den Verschütteten auf rund 1.800 Meter Seehöhe dann auch rasch lokalisieren können, da seine Skistöcke aus dem Schnee herausgeschaut hätten. Der Verschüttete habe nach seiner Rettung sogar noch selbst abfahren wollen, die Einsatzkräfte hätten das aber nicht zugelassen und waren Nachmittag noch mit dem Geretteten auf dem Weg ins Tal.

Bis Sonntag soll die Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg weiträumig die Stufe 4 erreichen. Meteorologen erwarteten bis Sonntagfrüh "erhebliche Neuschneemengen". Durch das Winterwetter kam es zudem zu Staus auf einigen Autobahnen Österreichs. Durch den starken Wind wird auch mit enormen Schneeverfrachtungen gerechnet. Anzahl und Umfang der Gefahrenstellen werden in Vorarlberg mit der Höhe und im Tagesverlauf zunehmen, wo die Prognose für Sonntag allgemein Lawinenwarnstufe 4 lautete.

In Osttirol und in den südöstlichen Teilen Nordtirols an der Grenze zu Salzburg war bereits am Samstag Stufe 4 ausgegeben worden. Die zweithöchste Warnstufe soll bereits am Samstagnachmittag in weiteren Teilen Nordtirols gelten. Denn verbreitet sollten 40 bis 70 Zentimeter Schnee fallen, lokal könnten es auch mehr sein.

Die winterlichen Straßenverhältnisse und der starke Rückreiseverkehr der Weihnachtsurlauber Richtung Deutschland führte laut ÖAMTC am frühen Samstagvormittag bereits zu Verzögerungen und Staus auf den Straßen. Hauptbelastet waren nach Angaben des ÖAMTC die Verbindungen von Ungarn Richtung Deutschland, speziell in Nieder- und Oberösterreich. So hatte die Sperre der Wiener Außenringautobahn (A21) beträchtliche Auswirkungen.

In Oberösterreich behinderten hängen gebliebene Lkw den Verkehr auf der Innkreisautobahn (A8) Richtung Suben, mehrere Kilometer Stau waren die Folge, so der ÖAMTC. Behinderungen und Staus gab es auch auf der Westautobahn (A1) im Seengebiet. Mit der Rückreise der Touristen aus den Skigebieten rollten auch in Salzburg die Kolonnen auf der Tauernautobahn (A10) ab dem Knoten Pongau Richtung Bayern teilweise nur langsam, vom Grenzübergang Walserberg reichte der Stau zeitweise bis über den Knoten Salzburg zurück. Es staute abschnittsweise auch auf der Loferer Straße (B178) und Salzachtal Straße (B311).

Keine Entspannung war am Samstagnachmittag in der Steiermark in Sicht gewesen. Die Ortschaft St. Johann am Tauern in der Gemeinde Pölstal wurden wegen der großen Lawinengefahr 14 Häuser evakuiert. Die Menschen wurden in der Gemeinde untergebracht. In Hohentauern sind rund 550 Personen eingeschlossen. Im Laufe des Tages kamen mehrere Straßensperren dazu. Laut einem Bericht der Landeswarnzentrale die Straße über den Triebenpass zwischen Trieben und St. Johann am Tauern (Bezirk Murtal), weiters die Verbindungsstraße zwischen Döllach und Ketten nahe Liezen und die Zufahrt nach Zwanzenbichl (Gemeinde Landl).

Am stärksten betroffen war in der Steiermark der Bezirk Liezen. Die Feuerwehren waren wie in den Vortagen mit etlichen Unwettereinsätzen beschäftigt. Dächer mussten freigeschaufelt, Fahrzeuge nach Unfällen geborgen werden. In den eingeschneiten Gemeindeteilen von Sölk arbeiteten die Feuerwehrleute an der Trinkwasserversorgung, weil die Hauptwasserleitung beschädigt war. Sorge bereitete den Feuerwehren, dass viele Hydranten eingeschneit waren. An die Bevölkerung erging daher der Appell, diese frei zu räumen, um im Brandfall bereitzustehen.

In Kärnten hielten sich die Folgen des Winterwetters in Grenzen. Die Landesalarm- und Warnzentrale verzeichnete keine schneebedingten Feuerwehreinsätze. Wohl aber gab es Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei wurde die Tauernautobahn (A10) auf der Salzburger Seite des Katschbergtunnels komplett gesperrt.

In Tirol brauchten Autofahrer unter anderem auf der Fernpass-Strecke (B179) Richtung Bayern etwa eine Stunde länger. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch zahlreiche Streckensperren wegen Lawinengefahr.

Doch nicht nur auf den Straßen kam es zu Problemen, betroffen war auch der Flughafen Innsbruck. Es mussten bereits mehrere Abflüge - darunter auch nach den Drehkreuzen London und Frankfurt - gestrichen werden. Zahlreiche Flüge mit Ziel Innsbruck wurden umgeleitet.