Vier Verletzte bei Massenschlägerei .

Bei einer Schlägerei vor einem Lokal in der Elisabethstraße in der Stadt Salzburg sind am Sonntag gegen 2.30 Uhr mehrere Personen verletzt worden. Zwei der Betroffenen dürften im Zuge der Auseinandersetzung mit Pfefferspray im Gesicht attackiert worden sein, einem wurde ein Zahn ausgeschlagen, einer erlitt eine Verletzung am Knöchel, ein fünfter wies einige Kratzer im Gesicht auf.