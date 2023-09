Eishockey Salzburgs ICE-Startserie riss in Innsbruck

Salzburg-Coach Oliver David erlebt in Innsbruck seine erste Niederlage Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie frühe Siegesserie von Eishockey-Meister Salzburg ist in Innsbruck gerissen. Die Tiroler "Haie" fügten den zuvor ungeschlagenen Salzburgern mit einem 2:1 nach Verlängerung am Dienstag in der 5. Runde der ICE-Liga die erste Niederlage zu. Neuer Spitzenreiter ist der als einziges Team noch ungeschlagene HC Pustertal. Die Brunecker besiegten den KAC mit 5:3.