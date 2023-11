Basketball San Antonio besiegt in NBA Phoenix in letzter Sekunde

Johnson erzielte den umstrittenen und entscheidenden Korb Foto: APA/dpa

Werbung

M it einem umstrittenen Treffer 1,2 Sekunden vor der Schlusssirene haben die San Antonio Spurs am Dienstag in der National Basketball Association (NBA) einen 115:114-Sieg bei den Phoenix Suns geholt.