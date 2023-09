Schau blickt hinter Kulissen des Naturhistorischen Museums

Oláh zeige in seinen Bildern "Nicht-Orte" des Naturhistorischen Museums, wie es in einer Aussendung des NHM unter Bezugnahme auf den französischen Anthropologen Marc Augé (1935-2023) heißt. Dieser hatte "Räume aller Zeiten" so bezeichnet, die man in Museen findet, wo durch das Sammeln von unterschiedlichsten Dingen und Relikten viele Zeitebenen an einem Ort vereint werden. Zu sehen sind etwa die Stopfpräparate großer Tiere im Tiefspeicher des Museums, Regale voll Gläser mit scheinbar aufrecht tänzelnden, konservierten Fischen oder Einblicke in die eindrucksvolle Innenkonstruktion der Hauptkuppel des Hauses.

(S E R V I C E - Ausstellung "INSIDES. Hinter den Kulissen des Naturhistorischen Museums Wien - Fotografische Einblicke von Stefan Oláh im Saal 21 des Naturhistorischen Museums (NHM), 13. September bis 1. April 2024)