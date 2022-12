Schauspiel-Legende Christiane Hörbiger wird am 17.12. in Ehrengrab beigesetzt

Christiane Hörbiger wird am 17. Dezember beigesetzt Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

D ie am Mittwoch verstorbene Schauspiellegende Christiane Hörbiger wird am 17. Dezember am Wiener Zentralfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Bevor die im Alter von 84 Jahren verstorbene Künstlerin in einem Ehrengrab beigesetzt wird, sind ihre sterblichen Überreste ab 9.30 Uhr in der Karl-Borromäus-Kirche aufgebahrt. Hier kann die Öffentlichkeit vom Publikumsliebling Abschied nehmen und sich in ein Kondolenzbuch eintragen.