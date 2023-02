Schule Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Für viele Schüler und Schülerinnen geht es ab in die Ferien Foto: APA

S chichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Für rund 450.000 Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich neigen sich diese unterdessen dem Ende zu. Sie müssen am Montag wieder zurück in die Klassenzimmer.