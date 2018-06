Ein 23-jähriger Oberösterreicher überlebte den schweren Unfall nicht. Die sieben anderen Insassen wurden in umliegende Spitäler gebracht. Ob der Lenker betrunken war, ist noch unklar. Eine Blutabnahme wurde angeordnet.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark Sonntagmittag mitteilte, waren die acht Freunde - unter ihnen ein 16-jähriges Mädchen - kurz vor 4.00 Uhr mit einem Kombi auf der Ramsauerstraße (L711) in Richtung Schladming gefahren. Vor der letzten Kehre der abschüssigen Straße kam der Lenker aus noch nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte über den steilen Abhang, überschlug sich und kam auf der darunterliegenden Fahrbahn zum Liegen.

Laut dem Bereichsfeuerwehrkommando Liezen gab es für den 23-jährigen Mann aus Urfahr-Umgebung keine Rettung mehr. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Lenker erlitt schwere Verletzungen, so die Polizei. Er wurde in das LKH Salzburg gebracht. Die übrigen Insassen wurden im Diakonissenkrankenhaus Schladming versorgt. Da zunächst nicht klar war, ob nicht noch mehr Leute im Wagen waren, suchten die Einsatzkräfte etwa einen halben Hektar rund um die Unfallstelle ab, fanden aber sonst niemanden. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls waren am Sonntag noch nicht abgeschlossen.

Ebenfalls Sonntagfrüh ist ein 62-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Regau im Bezirk Vöcklabruck ums Leben gekommen. Ein 24-Jähriger kam aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto des 62-Jährigen. Der 24-Jährige und der 71-jährige Beifahrer des verstorbenen Lenkers wurden verletzt ins Spital gebracht, berichtete die Polizei.